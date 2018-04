Alluvioni Kenya, Save the Children: decine di migliaia di rifugiati -2

Roma, 20 apr. - "Le latrine a fossa che si trovano nel campo sono strabordate diffondendo il rischio di contagio del colera, perché i bambini giocano nell`acqua infetta senza sapere che potrebbe essere fatale. Le alluvioni stanno portando via tutto, abitazioni e bestiame, e le famiglie sono senza rifugio e cibo," ha dichiarato Caleb Odhiambo, Area Manager di Save the Children`s a Dadaab.

Queste alluvioni giungono dopo un lungo periodo di siccità assoluta nel Corno d`Africa che ha decimato il bestiame e le fonti di sostentamento, lasciando 3,4 milioni di persone in Kenya, un paese che ospita 309.000 sfollati e 489.000 rifugiati, alle prese con una grave insicurezza alimentare.

"I rifugiati a Dadaab si sentono condannati al peggio, perché la siccità toglie loro il cibo e queste piogge battenti e improvvise producono il disastro. Piegate dalla siccità, le comunità nel nord del Kenya hanno pregato invocando l`acqua, ma i cambiamenti climatici, la desertificazione e la deforestazione hanno eroso il terreno in vaste aree, impedendo a qualunque cosa di crescere. In assenza degli alberi che assicurerebbero l`umidità del terreno, le piogge battenti possono essere disastrose al pari della siccità, perché l`acqua invece di essere assorbita dal terreno porta via la terra e tutto quello che c`è." (Segue)