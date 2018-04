Alluvioni Kenya, Save the Children: decine di migliaia di rifugiati

Roma, 20 apr. - Piogge battenti e improvvise inondazioni nel nord del Kenya hanno distrutto le abitazioni e costretto migliaia di persone a sfollare, mentre decine di migliaia sono esposte al rischio di contagio delle infezioni trasmesse dall`acqua, come il colera, in un`area che comprende anche Dadaab, uno dei campi profughi più grandi al mondo: è quanto si legge in un comunicato diffuso da Save the Children.

Nella contea di Madera, 750 abitazioni sono state spazzate via dall`acqua e 4.500 persone sono sfollate, e molte comunità nella contea di Turkana si ritrovano isolate senza soccorsi e aiuti a causa della distruzione di un ponte.

Nel campo di Dadaab, dove vivono quasi 250.000 rifugiati, principalmente somali, la metà dei quali sono bambini, e dove si registrano ancora nuovi arrivi dal confine, si stanno facendo le stime dei ricoveri distrutti e molti rifugiati si sono raccolti nelle scuole per sfuggire al continuo aumento dell`acqua alta. (Segue)