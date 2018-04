Mafia, Ghedini: sentenza di oggi sconnessa dalla realtà

Roma, 20 apr. - "La sentenza pronunciata quest'oggi dal Tribunale di Palermo appare del tutto sconnessa dalla realtà". Lo afferma in una nota l'avvocato Niccolò Ghedini, senatore di Fi.

"Il governo presieduto da Silvio Berlusconi nel 1994, ancorché assai breve, è stato connotato - argomenta - da un netto, preciso e continuo contrasto del fenomeno mafioso, così come quelli successivi. Sono certo che in sede di appello questa ipotesi accusatoria dunque sarà del tutto posta nel nulla e sarà riconosciuta l'innocenza di Marcello Dell'Utri".

"Nel frattempo - aggiunge Ghedini - il dottor Di Matteo, che evidentemente aspira a ruoli diversi da quelli ricoperti in magistratura, farebbe bene a decidere se è d'accordo con la sentenza di condanna o se vuole invece continuare ad aggredire mediaticamente il presidente Berlusconi. Infatti se fosse vero l'assunto accusatorio per cui è così soddisfatto il dottor Di Matteo, è evidente che il Presidente Berlusconi è persona offesa dal reato quale Presidente del Consiglio dei ministri dell'epoca così come ribadito dal Tribunale di Palermo".

"Ma è altrettanto evidente che il dottor Di Matteo per finalità comprensibilissime tenta di ribaltare completamente il significato della decisione. Ma per qualsiasi operatore del diritto la situazione è chiarissima. Se verrà riconosciuto in appello l'insussistenza del fatto non vi sarà più nulla da controvertere. Se per intanto si vuole credere alla sentenza odierna il presidente Berlusconi è totalmente estraneo ai fatti di causa. Ogni ulteriore commento non ha alcun fondamento giuridico", conclude.