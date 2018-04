P.A., Cgil: siamo primo sindacato a metà scrutinio elezioni Rsu

Roma, 20 apr. - "A spoglio ancora in corso, ma ormai a metà scrutinio, La Cgil si conferma il sindacato più rappresentativo in tutti i comparti del settore pubblico e della scuola". E` quanto afferma il sindacato guidato da Susanna Camusso in una nota relativa alle elezioni delle Rsu (le rappresentanze sindacali unitarie) nel pubblico impiego e nella scuola.

"Altro elemento da sottolineare positivamente - prosegue la Cgil - è l`altissima partecipazione dei lavoratori alla consultazione elettorale".