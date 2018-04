Berlusconi: unità centrodestra, vogliamo governo con premier... -2

Roma, 20 apr. - "Sono sicuro - dice ancora - che gli italiani comprendano molto bene la differenza tra chi, come noi, cerca soluzioni per il governo del Paese e chi invece continua solo a infangarci e a demonizzarci. L'unità del centrodestra non è mai stata in discussione e torno a ribadire che la nostra volontà è quella di un governo del Centrodestra guidato da un premier indicato dalla Lega, in grado di rispondere alle emergenze del nostro paese e di ottenere in Parlamento la convergenza di una maggioranza sul nostro comune programma".

"Per senso di responsabilità avevamo anche accettato per riuscire a dare un governo al Paese una ipotesi di governo con i grillini che ci preoccupava molto, ma il comportamento dei Cinquestelle ci ha definitivamente convinto non essere auspicabile e possibile. Dare vita ad un governo del centrodestra che ottenga in Parlamento sul proprio programma i voti necessari per la maggioranza é quello che abbiamo proposto ai nostri alleati fin dal primo giorno dopo il voto", conclude Berlusconi.