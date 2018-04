Berlusconi: noi responsabili, ma M5s ci ha mancato rispetto

Roma, 20 apr. - "Per senso di responsabilità avevamo anche accettato per riuscire a dare un governo al Paese una ipotesi di governo con i grillini che ci preoccupava molto, ma il comportamento dei Cinquestelle ci ha definitivamente convinto non essere auspicabile e possibile". Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota.

"Nella giornata di ieri - spiega - abbiamo dimostrato un profondo senso di responsabilità e rispetto verso gli italiani che chiedono risposte ai problemi concreti del paese. Abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza di governo, la nostra competenza e la nostra credibilità internazionale nell'interesse dell'Italia e nonostante i veti e gli insulti che da mesi ci vengono rivolti da parte di importanti protagonisti del movimento Cinquestelle".

"Nonostante questo però, ancora una volta, a questa nostra disponibilità - aggiunge - il M5S ha risposto mancando di rispetto a noi, ai nostri elettori e alla nostra storia, confermando i veti nei nostri confronti. In sostanza ci è stato detto di volere i nostri voti, ma di non volere assolutamente noi".