New York, 20 apr. - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "guiderà trattative di successo" per la formazione del nuovo governo dopo le elezioni del 4 marzo. Lo ha detto Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia, in un'intervista alla Cnn, nell'ambito degli Spring Meetings del Fondo monetario internazionale a Washington, negli Stati Uniti. Al giornalista che gli ha chiesto se sarà il Movimento 5 Stelle a governare, Padoan ha risposto: "Nessuno lo sa, quindi non lo so nemmeno io".