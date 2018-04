Usa 2016: i democratici fanno causa a Russia, Trump... -2

New York, 20 apr. - "Si tratta di un atto di tradimento senza precedenti: la campagna di un candidato per la presidenza degli Stati Uniti in combutta con una potenza straniera ostile per sostenere le sue chance di conquistare la presidenza" si legge ancora nella nota.

Gli investigatori del Senato e il procuratore speciale Robert Mueller stanno ancora indagando sulla possibile collusione tra lo staff di Trump e i russi. Lo scorso mese, i repubblicani della commissione Intelligence della Camera hanno concluso di non aver trovato alcuna prova contro lo staff dell'allora candidato repubblicano, oggi presidente. Trump ha più volte respinto ogni accusa.