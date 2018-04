Mafia, Gasparri: sorprendente sentenza condanna chi l'ha combattuta

Roma, 20 apr. - "Il generale Mori e altri Carabinieri sono stati assolti quattro volte e sono coloro che hanno arrestato Totò Riina e altri pericolosi mafiosi. È gente che ha combattuto la criminalità e che andrebbe rispettata. Resto pertanto convito di questi fatti nonostante una sorprendente sentenza. Che peraltro si estende con un accanimento oramai abituale a Marcello Dell'Utri. A chi emette giudizi politici ricordo che i fatti di cui si parla sono antecedenti al 1993, epoca in cui Berlusconi non ricopriva alcun incarico politico". Lo dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.

"Sono stati proprio i governi guidati da Silvio Berlusconi - aggiunge - a valorizzare la lotta alla criminalità, a rendere permanente nel nostro ordinamento penitenziario il 41bis, ovvero il carcere duro, a inasprire in maniera eccezionale tutte le normative per il sequestro e la confisca dei patrimoni mafiosi. Un impianto normativo che anche l'allora Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso apprezzò, elogiando l'azione antimafia di Silvio Berlusconi. Trarre conseguenze politiche ingiustificabili e inammissibili da una sentenza francamente infondata è impossibile".

"Altri semmai, ben prima che Berlusconi scendesse in campo, cancellarono il 41bis per molti boss della mafia, e mi riferisco a Ciampi e Scalfaro, che ho chiamato in causa decine e decine di volte senza mai ottenere soddisfazione. Una sentenza si può contestare e si può appellare. Questa è contestabilissima ed è in evidente contrasto con quattro precedenti assoluzioni riguardanti gli stessi fatti. Alla fine prevarrà la verità e saranno sconfitte bugie e strumentalizzazioni politiche", conclude.