Roma, 20 apr. - "Italia penultima in Ue per occupazione e soprattutto donne sempre più penalizzate nel mercato del lavoro. I dati Eurostat sono preoccupanti. Forze politiche riflettano e dimostrino maggiore senso di responsabilità, assumendo l`emergenza lavoro di donne e giovani come priorità unificante di governo". Lo scrive su twitter il segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando i dati di Eurostat sull`occupazione.