Fico incontra Raggi: parlato di Roma per sede segretariato Upm

Roma, 20 apr. - Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricevuto questo pomeriggio a Montecitorio la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"È stata l`occasione per parlare della candidatura della Capitale come sede del segretariato dell`Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, avanzata dal Parlamento italiano nelle scorse settimane in seguito a una mozione approvata proprio dal Comune di Roma. L'Assemblea è uno strumento importante per consolidare i rapporti tra i Paesi appartenenti alle due sponde del Mediterraneo", dichiara Fico al termine dell'incontro.