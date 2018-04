Mafia, Cangini (Fi): sentenza pilatesca

Roma, 20 apr. - "Una sentenza che più politica non potrebbe essere, quella sulla famigerata trattativa Stato-mafia. Per l'accusa la trattativa sarebbe iniziata nel '92, quando al governo c'era Ciampi. Ma le assoluzioni di Mannino e Mancino scagionano pienamente l'allora premier. Nella presunta trattativa, i cui benefici per la mafia restano un mistero, lo Stato inteso come livello politico perciò non figura. Figura, invece, il povero generale Mori, già assolto dalle medesime accuse in ben quattro processi. Unica differenza col processo odierno è che questo si è svolto in Corte d'Assise, dove regna una giuria popolare. Una sentenza pilatesca, dunque, che non ha osato confutare i pregiudizi insufflati nel "popolo" da un apparato giudiziario e mediatico storicamente ostile al centrodestra è più in generale allo Stato". Lo scrive su Facebook il senatore di Forza Italia, Andrea Cangini.