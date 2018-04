Mafis, Santelli (Fi): sentenza che provoca sconcerto

Roma, 20 apr. - "Quella di oggi è una sentenza che provoca sconcerto. Una sentenza che contraddice altre decisioni giudiziarie, è pertanto obbligatorio aspettare i gradi successivi per esprimere valutazioni. Il capo d'imputazione si presta ad ambiguità enormi, che apre ad enorme discrezionalità politica. Colpisce lo straordinario tempismo della Corte che dopo cinque giorni di camera di consiglio decide così di chiudere la campagna elettorale". Lo afferma in una nota Jole Santelli, deputata di Forza Italia e coordinatrice azzurra in Calabria.