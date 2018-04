Siria, Usa, Gb e Francia modificano bozza risoluzione Onu -2

Roma, 20 apr. - Il vecchio testo denunciava l'uso di armi chimiche a Duma lo scorso 7 aprile. La nuova versione visionata dalla France Presse condanna, infatti, l'uso "segnalato" di questa terribile arma quel giorno.

La Russia e la Siria hanno sempre negato l'uso di armi chimiche il 7 aprile, primo argomento usato dagli occidentali per condurre i loro raid. La versione modificata del progetto sviluppa anche la parte umanitaria e chiede al Segretario generale dell'ONU "di esplorare modi" per riprendere i negoziati politici. A questo proposito, "incoraggia il Segretario Generale tramite il suo inviato speciale a creare un comitato costituzionale inclusivo, una dichiarazione che non è stata inclusa nella prima bozza. Questa aggiunta potrebbe essere benvenuta da Mosca.