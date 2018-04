Cav (torna) antigrillino, scontro con Salvini. Ora attende Colle

Roma, 20 apr. - Negli ultimi giorni si era trattenuto a stento, convinto da Matteo Salvini e dai pontieri della Lega che sì, qualche margine per un governo centrodestra-M5s c'era. E allora eccolo lì, Silvio Berlusconi, stranamente silente, a mordersi la lingua, a sforzarsi di non dire quello che non ha mai smesso di pensare dei pentastellati.

Il nuovo veto di Di Maio, l'apertura limitata all'ipotesi di qualcosa di molto simile a un appoggio esterno, ha fatto saltare il tappo della diplomazia. E proprio come chi si è trattenuto troppo a lungo, l'ex premier finisce per tracimare. Non gli basta dire che "i 5 stelle sono un pericolo per il Paese" che "non sono un partito democratico", ma anzi "il partito dei disoccupati". Va oltre: "A Mediaset - dice - pulirebbero i cessi".

Il tour elettorale del Cavaliere in Molise si trasforma così in un'occasione per togliersi, urbi et orbi, dei "macigni" dalle scarpe. Non filtra nessun risentimento nei confronti di Matteo Salvini, che pure in molti nel suo staff sospettano di doppiogiochismo. Ma la parola d'ordine è: ripartire dall'unità del centrodestra. Non sembra essere proprio la giornata adatta per parlare di compattezza. Perche è ormai sempre più evidente che i disegni politici dei due alleati divergono. Perché Salvini vede un solo forno, quello con i pentastellati, mentre Berlusconi di loro non ne vuol più sentir parlare. I suoi occhi sono rivolti soprattutto ai dem. "Vanno cercati i voti in Parlamento, anche di esponenti del Pd, un partito che, per responsabilità e democrazia, è anni luce davanti a M55", dice.

La replica di Salvini è gelida: "Se qualcuno si tira fuori insultando e guardando a sinistra, tanti auguri. Io non voglio perdere altro tempo. Attendo le prossime ore, ma poi faremo passi avanti perché di tempo ne abbiamo perso anche troppo". Nient anche da Giorgia Meloni. "Credo che Berlusconi - afferma - debba mettersi l'anima in pace: non ci saranno mai i nostri voti per un accordo con il Pd. Non siamo d'accordo. E così come Fratelli d'Italia ha finora lavorato per la compattezza della coalizione, ci aspettiamo da Berlusconi la stessa cosa".

L'ex premier più tardi precisa: "Un governo di centrodestra, questa è la speranza del Paese. Se si deve fare un governo del centrodestra e non trova i voti in Parlamento per governare, è assolutamente doveroso tornare al voto, sperando che gli italiani abbiano imparato a votare meglio di quanto hanno fatto l'altra volta". Come a dire che non c'è nessuna intenzione di fare un governo con il Pd senza gli alleati. Altrettanto, il leader azzurro sembra scacciare l'ipotesi di un esecutivo del 'presidente'. "Governo di responsabilità? Non so di cosa si parli", risponde. Al di là delle precisazioni, però, è evidente ormai che la distanza con il segretario leghista è siderale.

Ma Berlusconi sa che bisogna ragionare con realpolitik. E lo scenario che più di tutti cerca di allontanare è quello in cui lui non abbia un ruolo. Per questo, nonostante i sospetti verso Salvini, continua a puntare sull'unità del centrodestra. Per questo, teme che - acquisito il fallimento dell'esplorazione Casellati - possa davvero cominciare a prendere forma un governo grillini-Pd. Berlusconi confida nel Colle, che si è preso altri due giorni per riflettere. Poi, potrebbe toccare all'esploratore Fico.