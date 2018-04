Muore dipendente della Molisana, Berlusconi annulla la visita

Campobasso, 20 apr. - Annullata la visita di Berlusconi allo stabilimento la Molisana di Campobasso prevista nel pomeriggio per la morte per infarto di un dipendente di 55 anni che lavorava in produzione nel pastificio molisano e si apprestava ad accogliere Berlusconi. Il dipendente oggi non era di turno ed era andato appositamente in azienda per ricevere Berlusconi. Ma meno di un`ora prima dell`arrivo del presidente Fi si è accasciato al suolo. Inutili i soccorsi. Costernazione da parte dei dirigenti dell`azienda dopo una giornata che doveva essere di festa e si è trasformata in tragedia.