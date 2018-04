Raggi oltre un'ora a colloquio con Fico a Montecitorio

Roma, 20 apr. - "Ho fatto i complimenti a Fico per il nuovo incarico: noi siamo anche amici quindi ho fatto anche gli auguri alla persona. Abbiamo parlato molto del ruolo di Roma e non a caso abbiamo lavorato al completamento del dossier della candidatura di Roma come sede del segretariato per l'assemblea parlamentare dell'unione del mediterraneo sul quale stiamo lavorando moltissimo e speriamo di ospitare a breve". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine dell'incontro, durato oltre un'ora, con il presidente della Camera, Roberto Fico, a Montecitorio.

"A breve - ha fatto sapere la prima cittadina della Capitale - andrò a incontrare anche la Casellati per fare anche a lei i migliori auguri per il nuovo incarico".