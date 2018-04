Vitalizi, Landolfi: ho commesso bruttissimo fallo di reazione

Napoli, 20 apr. - "Ho commesso un bruttissimo fallo di reazione e me ne assumo piena responsabilità". Così, in una nota, l'ex ministro Mario Landolfi, protagonista di un video nel quale schiaffeggia il giornalista Danilo Lupo, inviato della trasmissione "Non è l'arena" de La7, che stava realizzando interviste sul tema dei vitalizi.

"Ho scritto una lettera a Giletti per scusarmi dell'episodio che, nella giornata di ieri, mi ha visto protagonista in negativo nei confronti di un giornalista di Non è l'Arena - si legge nel comunicato dell'ex ministro -. Chi mi conosce sa che siffatti atteggiamenti non appartengono al mio stile né al mio temperamento. Ho commesso un bruttissimo fallo di reazione e me ne assumo piena responsabilità. Ritengo tuttavia che tale gesto, ancorché esecrabile, possa essere pienamente valutato solo a seguito della visione integrale del filmato".

"Conoscendo l'onestà intellettuale e professionale del dottor Giletti, non ho alcun dubbio che - ha concluso Landolfi - egli provvederà tempestivamente a fornire in merito la più completa, corretta e obiettiva informazione anche al fine di chiarire il contesto nel quale la vicenda è maturata".