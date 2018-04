Gb, Corte suprema rifiuta riesame caso del piccolo Alfie

Londra, 20 apr. - La Corte suprema britannica ha rifiutato di riaprire il caso del piccolo Alfie Evans, 23 mesi, ricoverato in uno stato semi-vegetativo e di cui la magistratura britannica ha ordinato di staccare i macchinari che lo tengono in vita. I genitori di Alfie, Tom Evans e Kate James, hanno tentato di ottenere questo riesame dopo che l'Alta Corte di giustizia britannica, la Corte d'appello e la Corte suprema si sono pronunciati a favore dell'ospedale che vuole staccare i macchinari che lo tengono in vita.

Anche la Corte europea dei diritti umani aveva respinto la richiesta dei genitori. Alfie, nato il 9 maggio 2016, è ricoverato dal dicembre 2016 a Liverpool. I genitori chiedevano il trasferimento all'ospedale pediatrico Bambin Gesù, sotto l'autorità del Vaticano a Roma. Ieri papa Francesco aveva lanciato un nuovo solenne appello a favore del mantenimento in vita del bambino.