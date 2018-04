New York, 20 apr. - Gli studenti di centinaia di scuole statunitensi stanno uscendo dalle classi, in queste ore, per chiedere leggi più dure sulle armi, nel diciannovesimo anniversario della strage alla Columbine High School.

Secondo la Nbc, gli studenti di oltre 2.600 scuole del Paese hanno in programma un minuto di silenzio in onore delle 13 vittime di quel giorno e dei 17 morti dell'ultima strage in una scuola, a Parkland, in Florida, lo scorso 14 febbraio.