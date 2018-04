Draghi: preservare commercio libero e aperto è cruciale per mondo

New York, 20 apr. - "Preservare un commercio libero e aperto, che è legato alla cooperazione multilaterale, è cruciale per alimentare un ambiente economico globale favorevole". Lo ha scritto Mario Draghi, il governatore della Banca centrale europea, nel discorso depositato presso l'International Monetary and Financial Committee, organismo del Fondo monetario internazionale.

Per Draghi, un "commercio aperto, gli investimenti e flussi finanziari sostenibili giocano un ruolo chiave nella diffusione transnazionale delle nuove tecnologie che guidano i miglioramenti delle efficienze". Draghi è convinto che "preservare l'apertura sia cruciale affinché l'economia globale possa prosperare e il potenziale di crescita possa essere garantito".