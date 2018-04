Roma, 20 apr. - "I valori della sinistra sono più attuali che mai. Dobbiamo trovare la forza per ripartire. La lotta contro le diseguaglianze deve essere la nostra bussola. Da parte mia lavorerò per ricostruire un orizzonte progressista in Italia". Lo ha dichiarato Roberto Speranza intervenendo ad Enna al coordinamento regionale di Mdp-Liberi e Uguali.