Draghi, stimoli monetari Bce ancora necessari

Washington, 20 apr. - "Sebbene la nostra fiducia nell'outlook dell'inflazione sia migliorata, le incertezze restanti rendono ancora necessarie la pazienza, la persistenza e la prudenza in merito alla politica monetaria". Lo ha scritto Mario Draghi, il governatore della Banca centrale europea.

Nel discorso depositato presso l'International Monetary and Financial Committee, organismo del Fondo monetario internazionale che a Washington vede in corso i suoi lavori primaverili, Draghi ha spiegato che "un grado ampio di stimoli monetari resta necessario affinché le pressioni inflative continuino a crescere e a sostenere gli sviluppi dell'inflazione nel medio termine".

Il programma di acquisto di bond "è pensato per continuare al passo attuale di 30 miliardi di euro mensili fino alla fine del settembre 2018, o oltre, se necessario, e in ogni caso fino a quando il Consiglio direttivo vedrà un aggiustamento sostenuto nel passo dell'inflazione" in linea con il suo obiettivo di crescita annua 'vicina ma sotto al 2% annuo'.