Draghi: settore bancario migliora, redditività ancora frenata

New York, 20 apr. - "Le condizioni e la resilienza del settore bancario dell'Eurozona continuano a migliorare", ma una serie di problemi "strutturali pesa sulle prospettive della redditività" delle banche, comunque migliorata "in parte grazie a un'espansione economica robusta". Lo ha scritto Mario Draghi, il governatore dell'Eurotower, nel discorso depositato presso l'International Monetary and Financial Committee, organismo del Fondo monetario internazionale che a Washington sta tenendo i suoi lavori primaverili.

Draghi ha ricordato che il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 di istituzioni significative a livello aggregato nell'Eurozona è arrivato al 14,3% nel terzo trimestre del 2017, in rialzo dal 13,7% di un anno prima. Il governatore della Bce ha anche detto che gli sforzi continui riguardanti i non-performing loans (Npl) hanno portato a un "generale calo del ratio Npl per le banche sotto la supervisione Bce dal 6,5% al 5,2% nel terzo trimestre del 2017". A parte questi sviluppi positivi, le banche dell'Eurozona continuano a fare i conti con sfide di tipo strutturale tra cui inefficienze sui costi, capacità in eccesso e carenza di diversificazione delle entrate. Inoltre "in alcuni Paesi gli Npl restano alti".