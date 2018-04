Petrolio, Opec spinge sui prezzi e fa infuriare Trump -2

Roma, 20 apr. - Ma i produttori insistono che l'obiettivo del cartello non è quello di aumentare i prezzi ma di combattere la fluttuazione delle quotazioni petrolifere. Il ministro dell'energia degli Emirati arabi uniti Souhail al-Mazrouei ha affermato che "il nostro obiettivo non è un dato livello di prezzo ma la stabilità del mercato".

Resta il fatto che da quando è stato firmato l'accordo tra i 14 paesi dell'Opec, la Russia e altri nove produttori per ridurre di 1,8 milioni di barili al giorno la produzione, il prezzo del greggio è passato dai 30 dollari al barile di inizio 2016 agli attuali 70 dollari (69,56$ la chiusura di ieri del Wti ai massimi da novembre 2014).

Ma va anche considerato che dietro al recente rally del barile ci sono motivi congiunturali, come i problemi di produzione in Venezuela, Nigeria e Libia, le tensioni geopolitiche legate alla Siria, ma anche lo stesso Trump che ha minacciato nuove sanzioni all'Iran.

Gli analisti sottolineano anche che dietro l'attivismo dell'Arabia Saudita per sostenere i prezzi ci potrebbe essere anche il piano per il collocamento in borsa del gigante petrolifero nazionale Saudi Aramco. Per raggiungere le valutazioni attese da Gedda, la cifra monstre di 2.000 miliardi di dollari, il gregio dovrebbe viaggiare stabilmente intorno ai 100 dollari al barile.