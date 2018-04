Petrolio, Opec spinge sui prezzi e fa infuriare Trump

Roma, 20 apr. - L'Opec spinge per aumentare i prezzi del petrolio e farli tornare a ridosso dei 100 dollari al barile attirandosi l'ira del presidente Usa Donald Trump che, attraverso Twitter, minaccia: "Questo non va bene e non sarà accettato".

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente nei giorni scorsi avevano già spinto il barile sui massimi da tre anni ma ora si apre un altro fronte che potrebbe innescare una guerra dei prezzi. Con da una parte l'Opec ed i suoi partner firmatari dell'accordo del 2016, Russia in testa, a chiudere i rubinetti per aumentare le quotazioni e dall'altra gli Usa, diventati di recente il terzo produttore mondiale, pronti ad aumentare ulteriormente la loro produzione.

La giornata di tensione è stata innescata dalle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell'energia saudita, Khaled al-Faleh, secondo il quale il mercato può sopportare prezzi del petrolio anche più alti di quelli attuali.

"Non ho potuto constatare alcun impatto sulla domanda derivante dalle quotazioni attuali" ha detto, ricordando che "in passato abbiamo conosciuto prezzi ben più alti, due volte quelli di oggi".

Al-Faleh ha parlato a Gedda in occasione di un vertice dei ministri del petrolio dell'Opec e dei paesi non-Opec firmatari dell'accordo sul congelamento della produzione del 2016, convocato proprio per discutere del futuro dell'intesa in scadenza a fine anno.

L'Arabia Saudita vorrebbe un'estensione dell'accordo da ratificare al prossimo vertice del cartello petrolifero di giugno. Anche perché, ha sottolineato il Ministro saudita, "l'intensità energetica dell'economia si è ridota in modo sensibile e questo mi fa dire che il mercato può assorbire prezzi più elevati".

Le parole di Al-Faleh hanno fatto infuriare Trump che ha attaccato il cartello petrolifero attraverso con un tweet: "Sembra che l'Opec ci stia riprovando. Con quantità record di petrolio ovunque, incluse petroliere cariche in mare, i prezzi del petrolio sono artificialmente molto alti! Questo non va bene e non sarà accettato!". (segue)