Eurozona, Draghi: economia cresce, rischi dovuti a fattori globali

New York, 20 apr. - L'economia dell'Eurozona "sta crescendo in modo robusto, con la crescita diffusa tra i Paesi e i settori". Lo ha scritto Mario Draghi, il governatore della Banca centrale europea, nel discorso depositato presso l'International Monetary and Financial Committee, organismo del Fondo monetario internazionale.

"Questa forte performance si è tradotta in miglioramenti notevoli sul mercato del lavoro", con il tasso di disoccupazione sceso nell'area ai minimi del 2008 e con il numero di occupati cresciuto di quasi 8 milioni di unità dalla metà del 2013. Per Draghi, "i rischi sulla crescita restano sostanzialmente equilibrati" e quelli al ribasso "continuano a essere legati soprattutto a fattori globali, incluso un aumento del protezionismo", che "potrebbe già aver avuto un impatto negativo sugli indicatori della fiducia globale".