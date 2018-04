M5s: solidarietà a cronista 'Non è l'arena', episodio grave

Roma, 20 apr. - "I gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle esprimono solidarietà al giornalista Danilo Lupo di 'Non è l'arena', vittima di un grave atto di violenza mentre svolgeva il suo lavoro. L'episodio rappresenta una vera e propria intimidazione alla libera informazione". È quanto affermano in una nota i Gruppi M5s di Camera e Senato dopo l'episodio che ha visto l'ex ministro Mario Landolfi schiaffeggiare un cronista di La7, Danilo Lupo, mentre quest'ultimo stava ponendo delle domande per un servizio sui vitalizi.