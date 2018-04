Roma, 20 apr. - "Esprimo la soddisfazione mia e di Rivoluzione Cristiana per l'assoluzione di Nicola Mancino,a cui non abbiamo mai fatto mancare la solidarietà la vicinanza e la preghiera per la difficile prova a cui è stato ingiustamente sottoposto". Lo afferma in una nota Gianfranco Rotondi segretario di Rivoluzione cristiana commenta l'assoluzione di Nicola Mancino a Palermo.