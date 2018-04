Roma, 20 apr. - "Piena solidarietà all'inviato Danilo Lupo e alla redazione di 'Non è l'Arena' per il violento gesto dell'ex ministro Mario Landolfi. Inaccettabile, il giornalista domanda, il politico se lo sa fare risponde, non picchia". Lo afferma in una nota il vice presidente della Camera, Ettore Rosato.