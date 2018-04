Roma, 20 apr. - "Credo che Berlusconi debba mettersi l'anima in pace: non ci saranno mai i nostri voti per un accordo con il Pd. Non siamo d'accordo. E così come Fratelli d'Italia ha finora lavorato per la compattezza della coalizione, ci aspettiamo da Berlusconi la stessa cosa". Lo ha detto Giorgia Meloni arrivando all'incontro di Udine, ultima tappa della giornata in Friuli Venezia Giulia.