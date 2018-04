P.A., Barbagallo: verso successo strepitoso Uil a elezioni Rsu

Roma, 20 apr. - "Se continua così, per la Uil si profila un successo strepitoso". Lo dice il segretario generale Carmelo Barbagallo nel commentare i primi risultati delle elezioni delle Rsu nel pubblico impiego. Lo spoglio delle schede non è ancora concluso, ma è già in una fase avanzata in tutti i comparti interessati.

Sulla base dei dati già pervenuti in confederazione, l`esito per la Uil va al di là di ogni più rosea previsione. "Ci sono molte realtà - sottolinea Barbagallo - dove abbiamo più che raddoppiato i consensi e ci sono uffici, scuole, sedi di enti o istituzioni dove non eravamo presenti nella precedente tornata e, ora, siamo balzati direttamente al primo posto. E' ancora presto per una valutazione compiuta, ma se questo trend fosse confermato, la Uil nel pubblico impiego potrebbe raggiungere, complessivamente, risultati intorno al 30%: un fatto straordinario".