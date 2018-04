Ue, Le Maire agli Usa: siamo alleati, no a dazi

Washington, 20 apr. - Bruno Le Maire, il ministro francese dell'Economia, vuole "una esenzione totale e permanente dei dazi americani sull'Unione europea". Lo ha detto ai microfoni di Bloomberg TV, che lo ha intervistato nell'ambito degli Spring Meetings del Fondo monetario internazionale in corso a Washington.

"Gli Usa e la Francia, gli Usa e la Ue sono alleati. Non possiamo capire una tale minaccia", ha spiegato Le Maire aggiungendo: "Su questo sono stato molto chiaro con [il segretario americano al Tesoro Steven] Mnuchin. Abbiamo avuto una discussione molto franca".

Lo spettro di dazi su acciaio e alluminio Ue sarà al centro dell'incontro previsto alla Casa Bianca il 24 aprile prossimo tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello americano Donald Trump. In vista di quell'appuntamento "il G7 e il G20 [riuniti nell'ambito del lavori primaverili del Fondo] sono un'occasione per spiegare la posizione Ue", ha continuato Le Maire dicendo che "non vogliamo che la decisione di uno dei nostri più stretti alleati metta a repentaglio la crescita europea".