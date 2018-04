Milano, 20 apr. - Itema ha fissato tra un minimo di 3,15 euro e un massimo di 4,15 euro per azione l'intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni che saranno offerte in vendita e sottoscrizione nell`ambito dell`operazione di ammissione a quotazione in Borsa. Lo comunica una nota della società bergamasca leader nella produzione di telai tessili.