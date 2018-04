Fmi, Thomsen: preoccupazione da escalation tensioni commerciali

Washington, 20 apr. - Il Fondo monetario internazionale rinnova la sua preoccupazione, anche "da un punto di vista europeo", per "un rischio di una escalation" delle tensioni commerciali nel mondo e in particolare tra Usa e Cina. Lo ha detto Poul Thomsen, direttore del dipartimento Europeo del Fondo monetario internazionale.

Intervistato da Bloomberg TV nella sede dell'istituto guidato da Christine Lagarde, dove sono in corso i suoi Spring Meetings, l'esperto ha detto che i dazi sull'acciaio e sull'alluminio fatti scattare dall'amministrazione Trump il 23 marzo scorso - e da cui la Ue è stata temporaneamente esonerata mentre negozia con gli Usa - Thomsen ha dichiarato che quei dazi "di per sé non hanno un grande impatto" per la Ue.

Per lui, come per tutto il resto dell'Fmi, "abbiamo framework multilaterali, il WTO...Si risolvano le questioni in questo ambito".