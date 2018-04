Roma, 20 apr. - "Berlusconi pensa a un governo coi voti del Pd? Io dico 'NO', sarebbe un tradimento del voto degli italiani". Lo ribadisce Matteo Salvini, leader della Lega, in un tweet. "Bisogna costruire, non distruggere, altrimenti arriverà l`ennesimo governo imposto dall`Europa. Nessun inciucio con la sinistra".