Londra favorevole al ritorno dello Zimbabwe nel Commonwealth

Londra, 20 apr. - Il Regno Unito è pronto a sostenere il ritorno nel Commonwealth dello Zimbabwe, che tenta di porre fine al suo isolamento sulla scena internazionale dalla caduta di Robert Mugabe. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri britannico al termine di un incontro fra il capo della diplomazia londinese, Boris Johnson, e l'omologo dello Zimbabwe, Sibusiso Moyo, a margine del summit del Commonwealth che riunisce i leader dei 53 Stati nella capitale britannica fino a questa sera.

Il loro incontro è stato definito "storico" dal Foreign Office, che vi vede l'apertura di una "nuova era" nelle relazioni fra i due Paesi e un "simbolo" della volontà dello Zimbabwe "di impegnarsi in maniera significativa con la comunità internazionale". "Il Regno Unito sosterrà fermamente il ritorno dello Zimbabwe" nel Commonwealth se il Paese si candidasse, ha annunciato il ministero in una nota. Londra auspica di lavorare con "un nuovo Zimbabwe, impegnato in riforme politiche ed economiche a favore del suo popolo".

Il presidente Robert Mugabe aveva annunciato nel 2003 il ritiro del suo Paese dal Commonwealth, dopo che l'organizzazione delle ex colonie britanniche aveva deciso la sospensione indefinita del Paese africano a seguito delle violenze e delle accuse di frode allo scrutinio presidenziale del medesimo anno.