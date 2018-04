Principe Carlo succederà alla regine alla guida del Commonwealth

Londra, 20 apr. - I leader del Commonwealth hanno deciso che il principe Carlo succederà alla madre la regina Elisabetta II, alla guida del Commonwealth. Lo riportano i media britannici.

Elisabetta, che compierà 92 anni domani, aveva espresso giovedì l'auspicio che il figlio prendesse le redini dell'organizzazione, un titolo simbolico e non ereditario. Riuniti in un summit fino a questa sera, i leader del Commonwealth, che conta 53 ex colonie birtanniche, hanno avallato il desiderio della sovrana, nel corso delle riunioni al castello di Windsor, secondo Bbc e Sky news.