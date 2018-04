Thomsen (Fmi): Italia cresce, proseguire su strada riforme fatte

New York, 20 apr. - "L'Italia ha fatto importanti riforme (lavoro, pensioni) per affrontare le sfide" con cui sta facendo i conti dagli anni precedenti all'ultima crisi. "Questo è molto importante ed è uno dei motivi per cui l'Italia sta crescendo in modo robusto e ha approfittato della ripresa economica europea in generale". Lo ha detto Poul Thomsen, direttore del dipartimento Europeo del Fondo monetario internazionale.

Parlando in una conferenza stampa nell'ambito dei lavori primaverili dell'istituto in corso a Washington, negli Stati Uniti, l'esperto ha spiegato che "le sfide dell'Italia sono ben note. L'Italia ha visto un rallentamento della crescita della produttività ben prima della crisi, cosa che ha causato divergenze con il resto dell'Eurozona". Per il direttore, "è cruciale che non ci sia un cambio di rotta sul piano delle riforme e si prosegua sulla strada intrapresa".