Armstrong patteggia con governo: pagherà 5 milioni, ne evita 100

New York, 20 apr. - Lance Armstrong ha patteggiato con il governo federale statunitense, chiudendo con 5 milioni di dollari il caso: se avesse perso in tribunale, avrebbe potuto essere costretto a sborsare fino a 100 milioni. Il processo sarebbe dovuto cominciare tra circa due settimane a Washington.

Dopo averlo negato per anni, nel 2013 Armstrong ammise di aver usato sostanze vietate per vincere sette Tour de France consecutivi, dal 1999 al 2005; l'anno prima, le autorità antidoping statunitensi stabilirono che il ciclista texano e molti dei suoi compagni di squadra avevano usato sostanze vietate, portando alla cancellazione di tutte le vittorie e alla sua radiazione.

La causa era stata intentata dal suo ex compagno, poi accusatore, Floyd Landis, a cui si era aggiunto il governo federale, dopo l'ammissione di colpevolezza da parte di Armstrong; governo che lo accusava di frode, per aver usato sostanze vietate quando la sua squadra era sponsorizzata dalle Poste statunitensi (U.S. Postal Service).

Landis, a sua volta squalificato per doping e privato del titolo al Tour de France del 2006, riceverà 1,1 dei 5 milioni di dollari; in più, Armstrong pagherà le spese legali sostenute da Landis, pari a 1,65 milioni.