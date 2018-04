Fmi, Thomson "fiducioso" su Italia post elezioni

Washington, 20 apr. - "Sono fiducioso, è uno dei motivi per cui i mercati hanno reagito bene" dopo le elezioni del 4 marzo scorso. Lo ha detto Poul Thomsen, direttore del dipartimento Europeo del Fondo monetario internazionale. "L'Italia vedrà i vantaggi di riforme continue in modo graduale ma continuo" ha aggiunto parlando in una conferenza stampa nell'ambito dei lavori primaverili dell'istituto in corso a Washington. Secondo lui "è cruciale che non ci sia un cambio di rotta sul piano delle riforme e si continui la strada intrapresa".