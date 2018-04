Salvini: con Di Maio ci siamo messaggiati,ora non perdere tempo

Rho (Mi), 20 apr. - "Io non voglio perdere altro tempo, se serve mi ci metto in prima persone. Attendo che Mattarella parli con gli italiani e poi come Lega faremo un passo avanti perché di tempo ne abbiamo perso fin troppo" perché "altri sprecano tempo ad insultare anziché a costruire". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti al Salone del Mobile.

A chi gli ha chiesto se si è sentito in giornata con il candidato premier del M5s, Salvini ha replicato: "Con Di Maio ci siamo messaggiati, padiglione per padiglione".

Poi, è tornato al rapporto con il leader di Forza Italia: "Se vuole fare scelte solitarie con la sinistra, Berlusconi lo spieghi ai suoi elettori, noi non ci stiamo". "Voglio fare un governo - ha detto - che rappresenti quello che gli italiani hanno votato poco tempo fa e partendo da una coalizione fino a ieri compatta. Se qualcuno se ne tira fuori - ha aggiunto - insultando e guardando a sinistra, la scelta è di questo qualcuno".

"Chi sta passando il tempo a disfare e insultare al posto di costruire - ha aggiunto Salvini - evidentemente sta aspettando il fax da Bruxelles con il nome del primo ministro. Ma io dico no a governoni e governissimi. Aspettiamo Mattarella, spetta a lui decidere. Conseguentemente - ha concluso - io mi metto a disposizione.