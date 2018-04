Governo, Bergamini (Fi): smascherato gioco M5s, tensioni naturali

Roma, 20 apr. - "Con le dichiarazioni di ieri di Di Maio si è smascherato il gioco del M5s che mira a spaccare il centrodestra e continua a lavorare su due forni, con l'idea di arrivare alla fine ad un accordo con il Pd. Nonostante l'esito del voto e la nuova legge elettorale abbiano imposto alle forze politiche una nuova grammatica fatta di dialogo e di compromesso, sono continuati a permanere i veti da parte dei grillini, come se 5 milioni di elettori di Forza Italia non avessero la stessa dignità di tutti gli altri. Le elezioni sono state vinte dalla coalizione del centrodestra, non dal M5S, e da questo dato dobbiamo ripartire". Così Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia, ospite oggi di Skytg24, è intervenuta sull'attualità politica, e sulle recenti dichiarazioni del presidente Berlusconi ha aggiunto: Le tensioni in un momento di stallo sono naturali; per quanto ci riguarda, abbiamo fatto ogni tentativo possibile ma non siamo francescani. Di fronte alla necessità dell'Italia di avere un governo stabile, i 5 Stelle si divertono a giocare a risiko consegnando il Paese all'immobilità".