Wells Fargo patteggia per un miliardo su truffa ai clienti

New York, 20 apr. - Wells Fargo ha patteggiato una multa di un miliardo di dollari con due agenzie federali statunitensi, per aver truffato i suoi clienti su mutui e assicurazioni auto.

La banca verserà 500 milioni all'Office of the Comptroller of the Currency e altrettanti al Consumer Financial Protection Bureau (Cfpb). Si tratta della prima sanzione inflitta da Mick Mulvaney, scelto dal presidente Donald Trump per guidare il Cfpb, e dell'azione più dura dell'amministrazione Trump contro una delle maggiori banche del Paese.

La banca di San Francisco, la terza più grande degli Stati Uniti, era già stata travolta dallo scandalo dei falsi conti correnti aperti all'insaputa dei loro clienti.