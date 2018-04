Governo, Centinaio (Lega): dialoghiamo con tutti tranne che con Pd

Roma, 20 apr. - "Salvini ha deciso che noi non vogliamo risultare come quelli che continuano a dire dei no, quindi, mettendosi in campo in prima persona, rischia in prima persona e dimostra a tutte le forze politiche, ma soprattutto agli italiani, che la faccia ce la vogliamo mettere. Se mettiamo il leader della Lega a rischiare di suo, vuol dire che la Lega vuole andare a governare". Così il capogruppo della Lega al Senato, Gian Marco Centinaio, a Tgcom24.

"Non abbiamo messo veti, se non il veto al Pd - ha aggiunto - perché la differenza tra noi e loro sta nella nostra storia e, soprattutto, in questi 5 anni in cui il Pd ha governato e secondo noi ha governato male. Non siamo come Alfano che, pur di avere una poltrona, governerebbe con chiunque, noi diciamo: col Pd no. Con tutto il resto siamo disponibili a sederci attorno a un tavolo e a ragionare di programmi elettorali, più che di poltrone. Vediamo anche quale sarà la posizione del Presidente della Repubblica".