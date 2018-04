Di Maio:prendo atto Salvini e sono fiducioso, aspetto Mattarella

Roma, 20 apr. - "Sono fiducioso di natura". Così il leader M5s, Luigi Di Maio, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se faranno il governo. Alla domanda se ha fiducia nel presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Di Maio ha detto: "E' il minimo...".

Il capo politico pentastellato, in partenza per il Molise dove chiuderà la campagna elettorale prima con un comizio a Termoli poi a Campobasso, ha osservato: "Mattarella si è preso due giorni di riflessione, aspettiamo. Salvini insiste per un governo con noi? Ne prendo atto, io ho già detto".