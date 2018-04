Roma, 20 apr. - "Un governo di centrodestra, questa è la speranza del Paese. Se si deve fare un governo del centrodestra e non trova i voti in Parlamento per governare, è assolutamente doveroso tornare al voto, sperando che gli italiani abbiano imparato a votare meglio di quanto hanno fatto l'altra volta". Lo ha detto Silvio Berlusconi, come mostrato dalle telecamere di Tagadà, durante il suo tour elettorale in Molise.