Iic a Madrid organizza incontro con lo scrittore Tiziano Scarpa

Madrid, 16 apr. - Nell'ambito della nuova edizione del Ciclo E3 L'autore e l'editor, l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid organizza per il prossimo 24 maggio un incontro con lo scrittore italiano Tiziano Scarpa e Paola Gallo, responsabile della narrativa italiana Einaudi. Interverrà Daniele Giglioli, critico e docente di Letterature Comparate all'Università di Bergamo.

Tiziano Scarpa (Venezia, 16 maggio 1963) è un romanziere, drammaturgo e poeta italiano. Con il suo romanzo Stabat Mater ha vinto il Premio Strega 2009 e il Premio Super Mondello 2009. Svolge un'intensa attività di lettore scenico delle opere sue e altrui, a teatro e non solo. Tra i suoi libri, L'inseguitore (Feltrinelli 2008), Le cose fondamentali (Einaudi 2010 e 2012, L'infinito (Einaudi 2011). Nel 2013 ha pubblicato per Einaudi Lo show dei tuoi sogni. Sempre per Einaudi ha pubblicato Il brevetto del geco (2015) e Il cipiglio del gufo (2018). (Segue)