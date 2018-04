Uruguay, compie 55 anni la radio "Voce dei calabresi" -5

Roma, 18 apr. - Vedere come Adriano, il mio figlio più piccolo, ha voglia di venire a parlare nel nostro programma, mi riempie di soddisfazione. Ricordo i primi passi, quando, nel 1963, il nostro carissimo Abruzzini, il nostro primo Presidente, uomo generoso e attivissimo, subito decise di pagare uno spazio in una radio locale per fare La Voce dei Calabresi. Fu un`idea bellissima che, ancora oggi, è una realtá. La Voce dei Calabresi ha compiuto 55 anni ..tanti auguri e, come si dice in dialetto "nati ciento".