Uruguay, compie 55 anni la radio "Voce dei calabresi" -3

- Oggi, il Dott. Gianfranco Adamo è il Direttore del programma e ci racconta: "Ormai sono 25 anni che, tutte le domeniche vengo alla radio per il nostro programma. È tutto fatto soltanto con amore, ognuno di noi ha il suo lavoro, la sua famiglia, ma la nostra famiglia è anche la calabrese. I tempi sono cambiati tanto, ma se non cerchiamo di mantenere i nostri costumi e le nostre tradizioni, cosa resta ai nostri figli? - ci dice Gianfranco - Siamo dei Don Chisciotte, lo sappiamo e facciamo questo programma consapevoli che ormai, calabresi nati in Calabria ne restano pochissimi. Ma il richiamo della regione è intatto per noi e vogliamo trasmetterlo ai nostri figli e nipoti perchè la Calabria è la nostra terra.

(Segue)